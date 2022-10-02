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Испания
02 октября 2022, 11:09 | Обновлено 02 октября 2022, 11:31
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ХАВИ: «Счастлив, потому что эта команда хороша»

Главный тренер «Барселоны» - о победе над «Мальоркой» (1:0)

02 октября 2022, 11:09 | Обновлено 02 октября 2022, 11:31
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ХАВИ: «Счастлив, потому что эта команда хороша»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави назвал сложной победу подопечных над «Мальоркой» (1:0) в 7-м туре чемпионата Испании. К тому же, специалист дал оценку своему историческому достижению по количеству матчей на выезде без неудач.

«Очень сложный матч. Три очень важных очка, особенно после перерыва. В таких матчах, если не забиваешь второй, все может стать куда сложнее. Мы проявили терпение и спокойствие.

Всегда трудно атаковать при такой системе соперника. Мало пространства, нужно быть очень аккуратным. Было тяжело. В первом тайме мы были хороши, а во втором сбавили обороты. Так нельзя. Мы должны забивать второй и быть амбициознее.

Что могу сказать о рекорде? Я доволен. У нас все хорошо. Важный рекорд. Надеюсь, что он приведет к титулам. Я счастлив, потому что эта команда хороша: играет сложные выездные матчи и выигрывает их. Это значит, что за нами стоит работа, что мы на правильном пути, – рассказал Хави.

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Источник Marca
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