Хави превзошел рекордное достижение Зидана

Каталонская «Барселона» под руководством Хави в матче 7-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Мальорку» (1:0). Этот выигрыш позволил наставнику «сине-гранатовых» довести свою серию без неудач в гостевых поединках до 18.

На счету Хави череда матчей вне «Камп Ноу» из 13 побед и 5 ничьих.

Испанец побил рекорд, установленный в 2016 году «Реалом» руководимым Зинедином Зиданом. У мадридцев тогда было 13 побед и 4 ничьих.

Свою очередную выездную игру «Барселоны» в Ла Лиге проведет 16 октября – в Мадриде против «Реала».