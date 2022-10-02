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Испания
02 октября 2022, 09:39 | Обновлено 02 октября 2022, 09:46
669
0

Хави превзошел рекордное достижение Зидана

Наставник «Барселоны» перекрыл рекорд француза

02 октября 2022, 09:39 | Обновлено 02 октября 2022, 09:46
669
0
Хави превзошел рекордное достижение Зидана
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Каталонская «Барселона» под руководством Хави в матче 7-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Мальорку» (1:0). Этот выигрыш позволил наставнику «сине-гранатовых» довести свою серию без неудач в гостевых поединках до 18.

На счету Хави череда матчей вне «Камп Ноу» из 13 побед и 5 ничьих.

Испанец побил рекорд, установленный в 2016 году «Реалом» руководимым Зинедином Зиданом. У мадридцев тогда было 13 побед и 4 ничьих.

Свою очередную выездную игру «Барселоны» в Ла Лиге проведет 16 октября – в Мадриде против «Реала».

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Ла Лига Хави Зинедин Зидан Барселона
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Источник Opta
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