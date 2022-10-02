Кадис – Вильярреал – 0:0. Хетафе – Вальядолид – 2:3. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матчей 7-го тура Ла Лиги
Поединок на «Эстадио Нуэво Мирандилла» в Кадисе между местным клубом и «Вильярреалом» голами не порадовало – ничья 0:0.
А вот в матче «Хетафе» – «Вальядолид» зрители стали очевидцами сразу пяти голов. Со счетом 3:2 победу отпраздновали гости. Героем встречи стал 33-летний нападающий «Вильярреала» Серхио Леон – на его счету дубль и один ассист.
Чемпионат Испании. 7-й тур
Кадис – Вильярреал – 0:0
Удален Карселен, 90+3 (Кадис).
Хетафе – Вальядолид – 2:3
Голы: Леон, 20 пенальти (0:1). Майораль, 29 (1:1). Суарес,31 (2:1). Леон, 37 (2:2). Плано, 49 (2:3).
Видеообзор матча Кадис – Вильярреал
Видеообзор матча Хетафе – Вальядолид
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