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02 октября 2022, 10:45 |
2249
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Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье

Отношения между женой экс-футболиста «Реала» и ее невесткой пресса характеризует как напряженные

02 октября 2022, 10:45 |
2249
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Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

В семье бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма вспыхнул серьезный конфликт.

Дело в том, что в апреле старший сын Дэвида и его супруги Виктории 23-летний Бруклин женился на 27-летней американской актрисе Николе Пельтц, и во время подготовки к торжеству между двумя женщинами «пробежала черная кошка».

Пельтц хотела, чтобы Виктория Бекхэм, известная своими дизайнерскими работами, помогла ей в пошиве эксклюзивного свадебного платья, но в какой-то момент будущая свекровь сослалась на проблемы с ателье, из-за чего Никола затаила обиду.

Ситуация обострилась, когда Пельтц высказалась обо всем в интервью журналистам, придав дело огласке. После этого в разрешение конфликта пришлось вступать главе семейства Дэвиду Бекхэму. Друзья экс-футболиста говорят, что Бекхэмы в частном порядке сравнили свою семейную ситуацию с расколом в королевской семье между принцами Уильямом и Гарри, и в этом виноваты американские жены мисс Пельтц и Меган.

«Мне сказали, что на прошлой неделе Бекхэм прочитал Бруклину нотации, заявив тому: «Мы не делаем подобного (речь об интервью Николы Пельтц и ее откровениях перед СМИ – прим.) в нашей семье». Я не думаю, что Дэвид когда-либо выходил из себя в общении с Бруклином или имел повод говорить с ним резко, но теперь это, наконец, произошло. Знаю также, что Бекхэм добавил Бруклину: «Что будет дальше, зависит от вас, но с драмой покончено», - цитирует издание слова неназванного источника, знакомого с ситуацией изнутри.

Интересно, что накануне Бруклин вместе с супругой посетил показ Victoria Beckham в рамках Недели моды в Париже, что позволило ряду СМИ говорить о возможном примирении между Викторией и Николой.

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Источник Daily Mail
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Dreifus
Вау, супер. Правда цвет белья остался неизвестным, но новость впечатляющая. И это, верните Маришку. 
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