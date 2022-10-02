Наполи – Торино – 3:1. Победный дубль Ангисса. Видео голов и обзор

В субботу, 1 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Италии по футболу между «Наполи» и «Торино». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Уже в дебюте встречи камерунец Андре Ангисса оформил дубль, который в итоге стал победным для неаполитанцев.

Чемпионат Италии по футболу. 8-й тур

Серия А. 1 октября

Наполи - Торино - 3:1

Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 37 - Санабрия, 44

Видеообзор матча