Италия02 октября 2022, 08:52 | Обновлено 02 октября 2022, 09:10
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Наполи – Торино – 3:1. Победный дубль Ангисса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А
02 октября 2022, 08:52 | Обновлено 02 октября 2022, 09:10
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В субботу, 1 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Италии по футболу между «Наполи» и «Торино». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Уже в дебюте встречи камерунец Андре Ангисса оформил дубль, который в итоге стал победным для неаполитанцев.
Чемпионат Италии по футболу. 8-й тур
Серия А. 1 октября
Наполи - Торино - 3:1
Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 37 - Санабрия, 44
Видеообзор матча
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