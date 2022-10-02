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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Главное то, что выиграла команда, а не мои 2 гола»
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 04:25 |
68
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Главное то, что выиграла команда, а не мои 2 гола»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу своей команды

02 октября 2022, 04:25 |
68
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Главное то, что выиграла команда, а не мои 2 гола»
Instagram. Алексей Гуцуляк

Полузащитника украинского клуба «Днепр-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал победу команды в матче 5-го тура УПЛ против «Львова»:

– Конечно, что после матча все довольны. Мы ехали во Львов и настраивались на очень непростую игру, потому что знали, что поле будет в тяжелом состоянии и вообще многие говорили, что здесь газон не лучшего качества. Кроме того, знали, что будут непростые погодные условия, будет дождь. Но мы к этому были готовы и на поле все было видно – мы заслуженно победили.

– Два забитых гола радуют?

– Голы, конечно, радуют, но для меня на первом месте то, чтобы команда побеждала и мы были на горе турнирной таблицы.

– В каком ты сам чувствуешь себя физическом состоянии, особенно учитывая, что сейчас матчи будут идти через два дня на третий.

– У нас была сейчас пауза, потому чувствую себя хорошо. Сейчас силы есть, но надо, конечно, настраиваться на тяжелый календарь, который у нас будет впереди. Думаю, команда готова и будем делать все, чтобы в каждом матче побеждать.

– Теперь впереди еврокубок.

– Да, начинаем готовиться к Лиге Конференций. Завтра будет выходной, а дальше все мысли уже будут о матче с «Вадуцем».

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Источник СК Днепр-1
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