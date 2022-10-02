01.10.2022, FT 0 : 2
Испания02 октября 2022, 03:55 | Обновлено 02 октября 2022, 06:28
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Севилья – Атлетико – 0:2. Лопетеги – аут? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги
02 октября 2022, 03:55 | Обновлено 02 октября 2022, 06:28
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Вчера, 1 октября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Севильей» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
К слову, «Севилья» и 7 туров выиграла всего 1. Сейчас команда находится на 16 месте с 5 очками. «Атлетико», в свою очередь, расположился на 5-й строчке с 13 очками.
Чемпионат Испании по футболу. 7-й тур
Ла Лига. 1 октября
«Севилья» – «Атлетико» – 0:2
Голы: Льоренте, 29, Мората, 57
Смотрите видеообзор матча:
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
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