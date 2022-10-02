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Чемпионат Испании
Севилья
01.10.2022, FT 0 : 2
Атлетико Мадрид
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Испания
02 октября 2022, 03:55 | Обновлено 02 октября 2022, 06:28
152
0

Севилья – Атлетико – 0:2. Лопетеги – аут? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги

02 октября 2022, 03:55 | Обновлено 02 октября 2022, 06:28
152
0
Севилья – Атлетико – 0:2. Лопетеги – аут? Видео голов и обзор матча
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Вчера, 1 октября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Севильей» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

К слову, «Севилья» и 7 туров выиграла всего 1. Сейчас команда находится на 16 месте с 5 очками. «Атлетико», в свою очередь, расположился на 5-й строчке с 13 очками.

Чемпионат Испании по футболу. 7-й тур

Ла Лига. 1 октября

«Севилья»«Атлетико» – 0:2

Голы: Льоренте, 29, Мората, 57

Смотрите видеообзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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