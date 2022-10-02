Севилья – Атлетико – 0:2. Лопетеги – аут? Видео голов и обзор матча

Вчера, 1 октября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Севильей» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

К слову, «Севилья» и 7 туров выиграла всего 1. Сейчас команда находится на 16 месте с 5 очками. «Атлетико», в свою очередь, расположился на 5-й строчке с 13 очками.

Чемпионат Испании по футболу. 7-й тур

Ла Лига. 1 октября

«Севилья» – «Атлетико» – 0:2

Голы: Льоренте, 29, Мората, 57

Смотрите видеообзор матча: