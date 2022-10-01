Шахтер 11-й раз выиграл с преимуществом в 5 и более мячей в гостях
«Металлист» потерпел одно из самых крупных поражений на своем поле
«Шахтер» одержал первую крупную победу в УПЛ под руководством Игора Йовичевича. При этом 11-й раз в истории выиграл с преимуществом в 5 мячей в гостях. К слову, с более крупным счетом горняки побеждали на чужих полях лишь дважды: 15 июня 2001 года – 7:0 с тернопольской «Нивой» и 30 октября 2015-го – 7:1 с «Зарей».
В свою очередь разгром от «Шахтера» стал 40-м для «Металлиста» в чемпионатах Украины. Причем с большей разницей мячей харьковчане ранее уступали гостям только 30 апреля 2006-го – 0:6 с «Днепром».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные гостевые победы «Шахтера» в УПЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15.06.2001
|
Нива Т
|
7:0
|
30.10.2015
|
Заря
|
7:1
|
03.06.1992
|
Эвис
|
6:1
|
19.08.1994
|
Эвис
|
6:1
|
29.11.2015
|
Говерла
|
6:1
|
28.09.2019
|
Карпаты
|
6:1
|
01.10.2022
|
Металлист
|
6:1
|
09.07.1997
|
Металлург М
|
5:0
|
27.11.2011
|
Карпаты
|
5:0
|
15.08.2014
|
Олимпик
|
5:0
|
11.09.2015
|
Металлист
|
5:0
Самые крупные домашние поражения «Металлиста» в УПЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
30.04.2006
|
Днепр
|
0:6
|
11.07.1998
|
Динамо
|
1:6
|
01.10.2022
|
Шахтер
|
1:6
|
16.06.2000
|
Динамо
|
0:5
|
11.09.2015
|
Шахтер
|
0:5
|
20.08.2005
|
Шахтер
|
1:5
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