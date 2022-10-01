Шахтер 11-й раз выиграл с преимуществом в 5 и более мячей в гостях

«Шахтер» одержал первую крупную победу в УПЛ под руководством Игора Йовичевича. При этом 11-й раз в истории выиграл с преимуществом в 5 мячей в гостях. К слову, с более крупным счетом горняки побеждали на чужих полях лишь дважды: 15 июня 2001 года – 7:0 с тернопольской «Нивой» и 30 октября 2015-го – 7:1 с «Зарей».

В свою очередь разгром от «Шахтера» стал 40-м для «Металлиста» в чемпионатах Украины. Причем с большей разницей мячей харьковчане ранее уступали гостям только 30 апреля 2006-го – 0:6 с «Днепром».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы «Шахтера» в УПЛ

Дата Соперник Счет 15.06.2001 Нива Т 7:0 30.10.2015 Заря 7:1 03.06.1992 Эвис 6:1 19.08.1994 Эвис 6:1 29.11.2015 Говерла 6:1 28.09.2019 Карпаты 6:1 01.10.2022 Металлист 6:1 09.07.1997 Металлург М 5:0 27.11.2011 Карпаты 5:0 15.08.2014 Олимпик 5:0 11.09.2015 Металлист 5:0

Самые крупные домашние поражения «Металлиста» в УПЛ