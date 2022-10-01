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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 23:25 | Обновлено 01 октября 2022, 23:36
24
0

Шахтер 11-й раз выиграл с преимуществом в 5 и более мячей в гостях

«Металлист» потерпел одно из самых крупных поражений на своем поле

01 октября 2022, 23:25 | Обновлено 01 октября 2022, 23:36
24
0
Шахтер 11-й раз выиграл с преимуществом в 5 и более мячей в гостях
ФК Шахтер

«Шахтер» одержал первую крупную победу в УПЛ под руководством Игора Йовичевича. При этом 11-й раз в истории выиграл с преимуществом в 5 мячей в гостях. К слову, с более крупным счетом горняки побеждали на чужих полях лишь дважды: 15 июня 2001 года – 7:0 с тернопольской «Нивой» и 30 октября 2015-го – 7:1 с «Зарей».

В свою очередь разгром от «Шахтера» стал 40-м для «Металлиста» в чемпионатах Украины. Причем с большей разницей мячей харьковчане ранее уступали гостям только 30 апреля 2006-го – 0:6 с «Днепром».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы «Шахтера» в УПЛ

Дата

Соперник

Счет

15.06.2001

Нива Т 

7:0

30.10.2015

Заря

7:1

03.06.1992

Эвис

6:1

19.08.1994

Эвис

6:1

29.11.2015

Говерла

6:1

28.09.2019

Карпаты

6:1

01.10.2022

Металлист

6:1

09.07.1997

Металлург М

5:0

27.11.2011

Карпаты

5:0

15.08.2014

Олимпик

5:0

11.09.2015

Металлист

5:0

Самые крупные домашние поражения «Металлиста» в УПЛ

Дата

Соперник

Счет

30.04.2006

Днепр

0:6

11.07.1998

Динамо 

1:6

01.10.2022

Шахтер

1:6

16.06.2000

Динамо

0:5

11.09.2015

Шахтер

0:5

20.08.2005

Шахтер

1:5

 

 

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Источник Sport.ua
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