Быстрее Сикана хет-трик за Шахтер делали только Поцхверия и Ребров

Даниил Сикан стал автором одного из самых быстрых хет-триков «Шахтера» в чемпионатах Украины.

Свой третий автограф в воротах «Металлиста» 21-летний форвард оранжево-черных поставил на 38-й минуте. Среди игроков горняков быстрее исполняли «трюк со шляпой» только Михаил Поцхверия 26 мая 1998 года в домашнем поединке с тернопольской «Нивой» (третий гол на 25-й минуте) и Сергей Ребров 3 июня 1992-го в гостях у «Эвиса» (на 35-й).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ