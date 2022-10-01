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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 23:19 | Обновлено 01 октября 2022, 23:24
168
0

Быстрее Сикана хет-трик за Шахтер делали только Поцхверия и Ребров

Свой третий автограф в воротах «Металлиста» Данило Сикан поставил на 38-й минуте

01 октября 2022, 23:19 | Обновлено 01 октября 2022, 23:24
168
0
Быстрее Сикана хет-трик за Шахтер делали только Поцхверия и Ребров
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Даниил Сикан стал автором одного из самых быстрых хет-триков «Шахтера» в чемпионатах Украины.

Свой третий автограф в воротах «Металлиста» 21-летний форвард оранжево-черных поставил на 38-й минуте. Среди игроков горняков быстрее исполняли «трюк со шляпой» только Михаил Поцхверия 26 мая 1998 года в домашнем поединке с тернопольской «Нивой» (третий гол на 25-й минуте) и Сергей Ребров 3 июня 1992-го в гостях у «Эвиса» (на 35-й).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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