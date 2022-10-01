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ATP
01 октября 2022, 20:57 |
159
0

Сенсационные финалисты в Софии. Возвращение Шаповалова

Определились финалисты турниров серии АТР 250 в Болгарии и Северной Корее

01 октября 2022, 20:57 |
159
0
Сенсационные финалисты в Софии. Возвращение Шаповалова
ATP. Денис Шаповалов

Сегодня, 1 октября, завершились полуфинальные матчи турниров серии АТР 250 в Софии (Болгария) и Сеуле (Северная Корея).

Итальянец Янник Синнер (АТР 10) сенсационно уступил Хольгеру Руне (Дания, ATP 31) в трех сетах. Для Руне это будет второй финал серии АТР в карьере. Отметим, что в прошлом году Синнер выиграл трофей на этих кортах.

В финале Хольгер сыграет со швейцарцем Марком-Андреа Хуслером (АТР 95), который в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти (Италия, ATP 30). Хуслер вышел в свой первый финала на уровне АТР в карьере.

АТР 250 София. Хард в помещении. Полуфиналы

Янник Синнер [1] – Хольгер Руне [5] – 7:5, 4:6, 2:6

Лоренцо Музетти [4] – Марк-Андреа Хуслер6:7 (5:7), 5:7

В полуфинальном матче в Сеуле японский теннисист Йосихито Нисиока (Япония, ATP 56) в трех сетах обыграл Александра Ковачивеча (США, ATP 222) и вышел в свой четвертый финал на уровне АТР в карьере и второй в сезоне. А августе он проиграл Нику Кирьосу в Вашингтоне (США).

В другом полуфинале канадский теннисист Денис Шаповалов (Канада, ATP 24) в двух сетах выиграл у Дженсона Бруксби (США, ATP 46) и вышел в первый финал в сезоне и пятый в карьере.

АТР Сеул. Хард. Полуфиналы

Йосихито Нисиока Александар Ковачевич 6:3, 4:6, 6:3

Денис Шаповалов [4] – Дженсон Бруксби [8] – 7:5, 6:4

Ранее стали известны финалистки турнира в Таллинне.

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Денис Шаповалов Йосихито Нисиока ATP София ATP Сеул Дженсон Бруксби Хольгер Руне Янник Синнер Лоренцо Музетти
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Источник Sport.ua
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