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  4. ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
Англия
01 октября 2022, 20:28 |
883
0

ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»

Украинский игрок оценил победу в дерби

01 октября 2022, 20:28 |
883
0
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в матче АПЛ против «Тоттенхэма» выиграл со счетом 3:1 и продолжает лидировать в АПЛ. Александр Зинченко провел на поле 73 минуты.

Украинец доволен победой в дерби.

«Северный Лондон - красный. Важнейшие три очка. Но впереди еще долгий путь. Фанаты были нереальными», - написал Зинченко.

Команда набрала 21 пункт.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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