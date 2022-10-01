ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»

«Арсенал» в матче АПЛ против «Тоттенхэма» выиграл со счетом 3:1 и продолжает лидировать в АПЛ. Александр Зинченко провел на поле 73 минуты.

Украинец доволен победой в дерби.

«Северный Лондон - красный. Важнейшие три очка. Но впереди еще долгий путь. Фанаты были нереальными», - написал Зинченко.

Команда набрала 21 пункт.