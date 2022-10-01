Англия01 октября 2022, 20:28 |
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ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
Украинский игрок оценил победу в дерби
01 октября 2022, 20:28 |
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«Арсенал» в матче АПЛ против «Тоттенхэма» выиграл со счетом 3:1 и продолжает лидировать в АПЛ. Александр Зинченко провел на поле 73 минуты.
Украинец доволен победой в дерби.
«Северный Лондон - красный. Важнейшие три очка. Но впереди еще долгий путь. Фанаты были нереальными», - написал Зинченко.
Команда набрала 21 пункт.
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