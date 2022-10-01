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  4. Ренн перед матчем с Динамо в Лиге Европы добыл уверенную победу
Франция
01 октября 2022, 20:05 |
214
1

Ренн перед матчем с Динамо в Лиге Европы добыл уверенную победу

Соперник киевлян забил 3 гола

01 октября 2022, 20:05 |
214
1
Ренн перед матчем с Динамо в Лиге Европы добыл уверенную победу
twitter.com/staderennais

«Ренн» в матче чемпионата Франции разобрался со «Страсбургом» со счетом 3:1. Команда набрала 15 очков после 9 туров и поднялась на 5-е место.

«Динамо» в следующих двух матчах группы Лиги Европы сыграет против «Ренна». Первая встреча уже 6 октября.

Чемпионат Франции. 9-й тур

Страсбург - Ренн 1:3
Голы: Диалло, 72 - Калимуэндо, 38, Террье, 49, Гури, 61

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Источник Sport.ua
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