Франция01 октября 2022, 20:05 |
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Ренн перед матчем с Динамо в Лиге Европы добыл уверенную победу
Соперник киевлян забил 3 гола
01 октября 2022, 20:05 |
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«Ренн» в матче чемпионата Франции разобрался со «Страсбургом» со счетом 3:1. Команда набрала 15 очков после 9 туров и поднялась на 5-е место.
«Динамо» в следующих двух матчах группы Лиги Европы сыграет против «Ренна». Первая встреча уже 6 октября.
Чемпионат Франции. 9-й тур
Страсбург - Ренн 1:3
Голы: Диалло, 72 - Калимуэндо, 38, Террье, 49, Гури, 61
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