Ренн перед матчем с Динамо в Лиге Европы добыл уверенную победу

«Ренн» в матче чемпионата Франции разобрался со «Страсбургом» со счетом 3:1. Команда набрала 15 очков после 9 туров и поднялась на 5-е место.

«Динамо» в следующих двух матчах группы Лиги Европы сыграет против «Ренна». Первая встреча уже 6 октября.

Чемпионат Франции. 9-й тур

Страсбург - Ренн 1:3

Голы: Диалло, 72 - Калимуэндо, 38, Террье, 49, Гури, 61