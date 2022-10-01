Неожиданное поражение Боруссии Д, Лейпциг забил четыре гола

«Боруссия» Дортмунд в матче чемпионата Германии проиграла «Кельну» 2:3 и упустила шанс выйти в лидеры Бундеслиги. Надо сказать, что для команды это уже третье поражение в 8-ми турах.

А вот соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов, «Лейпциг», разгромил «Бохум» со счетом 4:0.

Отметим первое в сезоне поражение неожиданного лидера чемпионата «Унион».

Чемпионат Германии. 8-й тур

Кельн - Боруссия Д 3:2

Голы: Кайнц, 53, Тиггес, 56, Любичич, 71 - Брандт, 31, Шмитц, 78 (в свои ворота)

Айнтрахт Франкфурт - Унион 2:0

Голы: Гетце, 12, Линдстрем, 42

Лейпциг - Бохум 4:0

Голы: Вернер, 15, 53, Нкунку, 23, 85

Вольфсбург - Штутгарт 3:2

Голы: Мармуш, 23, Арнольд, 38, Герхардт, 90 - Гирасси, 22, Мавропанос, 45

Фрайбург - Майнц 2:1

Голы: Грегориш, 3, Кайре, 37 - Мартин, 52