Неожиданное поражение Боруссии Д, Лейпциг забил четыре гола
Дортмунд упустил шанс стать лидером чемпионата
«Боруссия» Дортмунд в матче чемпионата Германии проиграла «Кельну» 2:3 и упустила шанс выйти в лидеры Бундеслиги. Надо сказать, что для команды это уже третье поражение в 8-ми турах.
А вот соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов, «Лейпциг», разгромил «Бохум» со счетом 4:0.
Отметим первое в сезоне поражение неожиданного лидера чемпионата «Унион».
Чемпионат Германии. 8-й тур
Кельн - Боруссия Д 3:2
Голы: Кайнц, 53, Тиггес, 56, Любичич, 71 - Брандт, 31, Шмитц, 78 (в свои ворота)
Айнтрахт Франкфурт - Унион 2:0
Голы: Гетце, 12, Линдстрем, 42
Лейпциг - Бохум 4:0
Голы: Вернер, 15, 53, Нкунку, 23, 85
Вольфсбург - Штутгарт 3:2
Голы: Мармуш, 23, Арнольд, 38, Герхардт, 90 - Гирасси, 22, Мавропанос, 45
Фрайбург - Майнц 2:1
Голы: Грегориш, 3, Кайре, 37 - Мартин, 52
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