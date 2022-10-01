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  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Ювентуса есть время все исправить»
Италия
01 октября 2022, 17:33 |
8
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Ювентуса есть время все исправить»

Наставник «Ювентуса» надеется вывести команду из кризиса

01 октября 2022, 17:33 |
8
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Ювентуса есть время все исправить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Накануне матча Серии А против «Болоньи» (2 октября, 21:45) главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил надежду на то, что сумеет вывести команду из кризиса:

«В матче с «Болоньей» мы должны начать новый сезон после неудачного месяца и вернуться на победный путь. С вернувшимися игроками все в порядке.

Я должен управлять составом и важными игроками наилучшим образом, потому что теперь у нас будет много матчей за короткий срок. Но давайте подумаем о «Болонье». За эти две недели мы обсудили проблемы, чтобы понять их и найти решения.

Важные игроки восстанавливаются, завтра возвращаются Алекс Сандро, Рабьо и Локателли, Куадрадо и Милик возвращаются после дисквалификации. Не могут играть только Погба, Кьеза и Ди Мария из-за дисквалификации.

Мы пытаемся вернуть «Ювентус» на победный путь благодаря работе и страсти, и мы надеемся, что сможем сделать это как можно скорее. У нас есть время, чтобы все исправить и в чемпионате, и в Лиге чемпионов».

Ранее сообщалось о том, что Аллегри может заменить Антонио Конте.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Болонья Серия A
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Источник ФК Ювентус
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