Ювентус планирует вернуть Антонио Конте

Неудачный старт сезона поставил под сомнение будущее Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса». Однако отставка тренера уже сейчас выглядит маловероятной.

Тем не менее, «Ювентус» уже начал работать над заменой Аллегри в долгосрочной перспективе. Ранее уже сообщалось о том, что рассматривается вариант с Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

По информации журналиста Танкреди Палмьери, также «Ювентус» контактировал с Антонио Конте, который сейчас работает в «Тоттенхэме». Ранее он уже возглавлял «Ювентус» в 2011 – 2014 годах.