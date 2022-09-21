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Италия
21 сентября 2022, 19:02 |
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0

Ювентус планирует вернуть Антонио Конте

В клубе нет уверенности в Массимилиано Аллегри

21 сентября 2022, 19:02 |
175
0
Ювентус планирует вернуть Антонио Конте
Getty Images/Global Images Ukraine

Неудачный старт сезона поставил под сомнение будущее Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса». Однако отставка тренера уже сейчас выглядит маловероятной.

Тем не менее, «Ювентус» уже начал работать над заменой Аллегри в долгосрочной перспективе. Ранее уже сообщалось о том, что рассматривается вариант с Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

По информации журналиста Танкреди Палмьери, также «Ювентус» контактировал с Антонио Конте, который сейчас работает в «Тоттенхэме». Ранее он уже возглавлял «Ювентус» в 2011 – 2014 годах.

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Антонио Конте Тоттенхэм Ювентус Массимилиано Аллегри
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