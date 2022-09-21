У Малиновского будет новый коуч? Гасперини может перейти в гранд Серии A

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб из Бергамо, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

«Ювентус» планирует пригласить 64-летнего специалиста на должность главного тренера туринской команды.

Дело в том, что в Турине недовольны результатами команды Массимилиано Аллегри, который после 7 туров набрал лишь 10 очков в Серии A, а также потерпел два поражения в Лиге чемпионов (от «ПСЖ» и «Бенфики»).

Поскольку кресло под Аллегри зашаталось, в Турине изучают варианты на замену коуча. В прессе главным вариантом на пост наставника «Юве» называют именно Гасперини.