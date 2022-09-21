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  4. У Малиновского будет новый коуч? Гасперини может перейти в гранд Серии A
Италия
21 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 01:52
334
1

У Малиновского будет новый коуч? Гасперини может перейти в гранд Серии A

«Ювентус» планирует пригласить 64-летнего специалиста на замену Аллегри

21 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 01:52
334
1
У Малиновского будет новый коуч? Гасперини может перейти в гранд Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб из Бергамо, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

«Ювентус» планирует пригласить 64-летнего специалиста на должность главного тренера туринской команды.

Дело в том, что в Турине недовольны результатами команды Массимилиано Аллегри, который после 7 туров набрал лишь 10 очков в Серии A, а также потерпел два поражения в Лиге чемпионов (от «ПСЖ» и «Бенфики»).

Поскольку кресло под Аллегри зашаталось, в Турине изучают варианты на замену коуча. В прессе главным вариантом на пост наставника «Юве» называют именно Гасперини.

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Джан Пьеро Гасперини Массимилиано Аллегри Ювентус Аталанта отставка назначение тренера Руслан Малиновский
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Источник Calciomercato.it
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Octopus
У Гасперини уже был опыт работы в грандах, крайне неудачный. Вряд ли он в 64 года захочет идти в клуб мажоров, из которых нельзя будет веревки вить.
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