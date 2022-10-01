Англия01 октября 2022, 16:22 | Обновлено 01 октября 2022, 16:52
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Миколенко – в основе Эвертона на матч с Саутгемптоном
Украинский защитник снова выйдет с первых минут
01 октября 2022, 16:22 | Обновлено 01 октября 2022, 16:52
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Сегодня, 1 октября «Эвертон» Виталия Миколенко в девятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Айвоби, Онана, Гана, МакНил, Грей, Мопэ
Our team to face @SouthamptonFC 👇 pic.twitter.com/6RXvw9wck5— Everton (@Everton) October 1, 2022
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