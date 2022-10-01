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Англия
01 октября 2022, 16:22 | Обновлено 01 октября 2022, 16:52
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0

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Саутгемптоном

Украинский защитник снова выйдет с первых минут

01 октября 2022, 16:22 | Обновлено 01 октября 2022, 16:52
169
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 1 октября «Эвертон» Виталия Миколенко в девятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Айвоби, Онана, Гана, МакНил, Грей, Мопэ

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Источник Sport.ua
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