Миколенко – в основе Эвертона на матч с Саутгемптоном

Сегодня, 1 октября «Эвертон» Виталия Миколенко в девятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Айвоби, Онана, Гана, МакНил, Грей, Мопэ