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  4. Зинченко сравнялся с Лужным по матчам в АПЛ
Англия
01 октября 2022, 15:49 |
256
0

Зинченко сравнялся с Лужным по матчам в АПЛ

Александр Зинченко проводит свой 81-й матч в чемпионате Англии

01 октября 2022, 15:49 |
256
0
Зинченко сравнялся с Лужным по матчам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч АПЛ против «Тоттенхэма». Для него это 81-й матч в АПЛ в карьере.

По этому показателю он сравнился с другим украинцем – Олегом Лужным, который выступал в АПЛ в 1999 – 2004 годах за «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Сам Зинченко дебютировал в АПЛ в 2017 году в составе «Манчестер Сити», за который выступал до лета текущего.

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Источник Parimatch
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