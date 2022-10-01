Англия01 октября 2022, 15:49 |
256
0
Зинченко сравнялся с Лужным по матчам в АПЛ
Александр Зинченко проводит свой 81-й матч в чемпионате Англии
01 октября 2022, 15:49 |
256
0
Сегодня Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч АПЛ против «Тоттенхэма». Для него это 81-й матч в АПЛ в карьере.
По этому показателю он сравнился с другим украинцем – Олегом Лужным, который выступал в АПЛ в 1999 – 2004 годах за «Арсенал» и «Вулверхэмптон».
Сам Зинченко дебютировал в АПЛ в 2017 году в составе «Манчестер Сити», за который выступал до лета текущего.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 01 октября 2022, 02:40 0
Сергей Семенов и Аита Гаспарин узаконили свои отношения
Бокс | 01 октября 2022, 09:42 3
Екатерина Усик пытается «открыть глаза» жителям временно оккупированной территории
Футбол | 01.10.2022, 12:40
Футбол | 30.09.2022, 15:27
Футбол | 30.09.2022, 18:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.10.2022, 11:00 6
30.09.2022, 19:59 5
01.10.2022, 09:24 15
29.09.2022, 17:35 2
MMA
29.09.2022, 20:43 7
30.09.2022, 22:35 4
30.09.2022, 20:16