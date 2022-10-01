Зинченко сравнялся с Лужным по матчам в АПЛ

Сегодня Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч АПЛ против «Тоттенхэма». Для него это 81-й матч в АПЛ в карьере.

По этому показателю он сравнился с другим украинцем – Олегом Лужным, который выступал в АПЛ в 1999 – 2004 годах за «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Сам Зинченко дебютировал в АПЛ в 2017 году в составе «Манчестер Сити», за который выступал до лета текущего.