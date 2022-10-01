Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема выйдет в старте завтра»
Форвард «Реала» восстановился после травмы
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что форвард команды Карим Бензема восстановился после травмы и завтра, 2 октября, сыграет против «Осасуны»:
«Бензема очень хорош, он выйдет в старте завтра. Его физическое состояние очень хорошее. По-моему, он в отличной форме. Он будет играть.
Он не забивал в последних матчах, потому что не играл. Я не вижу в Кариме ничего странного. Он очень хорош, он очень хорошо тренировался. Карим такой, как всегда.
Посмотрим, будет ли Карим играть как обычно после этого периода без игровой практики. Это потрясающий игрок».
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