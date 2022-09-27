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  4. Готов играть. Бензема восстановился после травмы
Испания
27 сентября 2022, 11:22 |
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0

Готов играть. Бензема восстановился после травмы

Французский форвард может выйти на поле в матче с «Осасуной»

27 сентября 2022, 11:22 |
145
0
Готов играть. Бензема восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы колена. Об этом сообщают испанские СМИ.

Бензема получил травму колена в матче Лиги чемпионов против «Селтика» 6 сентября. Сейчас же он готов помочь «Реалу» в ближайшем матче Ла Лиги против «Осасуны» (2 октября).

В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Источник El Chiringuito TV
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