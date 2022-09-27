Испания27 сентября 2022, 11:22 |
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Готов играть. Бензема восстановился после травмы
Французский форвард может выйти на поле в матче с «Осасуной»
27 сентября 2022, 11:22 |
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Форвард «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы колена. Об этом сообщают испанские СМИ.
Бензема получил травму колена в матче Лиги чемпионов против «Селтика» 6 сентября. Сейчас же он готов помочь «Реалу» в ближайшем матче Ла Лиги против «Осасуны» (2 октября).
В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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