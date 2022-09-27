Готов играть. Бензема восстановился после травмы

Форвард «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы колена. Об этом сообщают испанские СМИ.

Бензема получил травму колена в матче Лиги чемпионов против «Селтика» 6 сентября. Сейчас же он готов помочь «Реалу» в ближайшем матче Ла Лиги против «Осасуны» (2 октября).

В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах.