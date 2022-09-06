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  4. Серьезная потеря. Бензема получил травму в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 23:19 |
586
0

Серьезная потеря. Бензема получил травму в матче Лиги чемпионов

У игрока проблемы с коленом

06 сентября 2022, 23:19 |
586
0
Серьезная потеря. Бензема получил травму в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Ведущий форвард «Реала» Карим Бензема не сумел доиграть матч 1-го тура группового этапа против «Селтика».

Французский бомбардир покинул поле из-за проблем с коленом, вместо него вышел Эден Азар.

«Реал» является соперником «Шахтера» по группе. Команды сыграют между собой в октябре.

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Источник Sport.ua
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