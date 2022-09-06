Лига чемпионов06 сентября 2022, 23:19 |
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Серьезная потеря. Бензема получил травму в матче Лиги чемпионов
У игрока проблемы с коленом
06 сентября 2022, 23:19 |
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Ведущий форвард «Реала» Карим Бензема не сумел доиграть матч 1-го тура группового этапа против «Селтика».
Французский бомбардир покинул поле из-за проблем с коленом, вместо него вышел Эден Азар.
«Реал» является соперником «Шахтера» по группе. Команды сыграют между собой в октябре.
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