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  4. ТАЛЛЕС: «Матч с Вересом – это было настоящее дерби»
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 14:30 |
161
0

ТАЛЛЕС: «Матч с Вересом – это было настоящее дерби»

Хавбек «Руха» – о матче против «Вереса»

01 октября 2022, 14:30 |
161
0
ТАЛЛЕС: «Матч с Вересом – это было настоящее дерби»
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Полузащитник «Руха» Таллес Бренер прокомментировал ничью 2:2 с «Вересом» в пятом туре УПЛ:

«Считаю, что это было настоящее дерби. Трудный и важный матч, ведь мы играли на новом стадионе против сплоченной команды, прекрасно проявляющей себя в чемпионате.

Я счастлив, что смог помочь своему клубу голом и ассистом. Я ежедневно работаю над собой. Не только во время общих тренировок, но и над индивидуальными показателями. Поэтому надеюсь, что смогу стать еще более полезным команде.

Да, поединок действительно не был легким. Все же считаю, что в таком поединке мы должны были побеждать. Мы дважды пропускали, потому нужно было отыгрываться. Надеюсь, в следующем матче нам удастся лучше контролировать игру и одержать победу».

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Рух Львов Верес Ровно Верес - Рух Украинская Премьер-лига Таллес Бренер
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Источник ФК Рух Львов
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