ТАЛЛЕС: «Матч с Вересом – это было настоящее дерби»
Хавбек «Руха» – о матче против «Вереса»
Полузащитник «Руха» Таллес Бренер прокомментировал ничью 2:2 с «Вересом» в пятом туре УПЛ:
«Считаю, что это было настоящее дерби. Трудный и важный матч, ведь мы играли на новом стадионе против сплоченной команды, прекрасно проявляющей себя в чемпионате.
Я счастлив, что смог помочь своему клубу голом и ассистом. Я ежедневно работаю над собой. Не только во время общих тренировок, но и над индивидуальными показателями. Поэтому надеюсь, что смогу стать еще более полезным команде.
Да, поединок действительно не был легким. Все же считаю, что в таком поединке мы должны были побеждать. Мы дважды пропускали, потому нужно было отыгрываться. Надеюсь, в следующем матче нам удастся лучше контролировать игру и одержать победу».
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