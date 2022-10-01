ТАЛЛЕС: «Матч с Вересом – это было настоящее дерби»

Полузащитник «Руха» Таллес Бренер прокомментировал ничью 2:2 с «Вересом» в пятом туре УПЛ:

«Считаю, что это было настоящее дерби. Трудный и важный матч, ведь мы играли на новом стадионе против сплоченной команды, прекрасно проявляющей себя в чемпионате.

Я счастлив, что смог помочь своему клубу голом и ассистом. Я ежедневно работаю над собой. Не только во время общих тренировок, но и над индивидуальными показателями. Поэтому надеюсь, что смогу стать еще более полезным команде.

Да, поединок действительно не был легким. Все же считаю, что в таком поединке мы должны были побеждать. Мы дважды пропускали, потому нужно было отыгрываться. Надеюсь, в следующем матче нам удастся лучше контролировать игру и одержать победу».