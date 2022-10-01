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  4. Яя ТУРЕ: «Хотел стать легендой в Манчестер Сити»
Англия
01 октября 2022, 14:20 |
143
0

Яя ТУРЕ: «Хотел стать легендой в Манчестер Сити»

Известный ивуариец – о периоде выступлений за английский гранд

01 октября 2022, 14:20 |
143
0
Яя ТУРЕ: «Хотел стать легендой в Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Яя Туре

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга», каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре вспомнил о старте своей европейской карьеры, а также поведал о переходе в стан английского клуба.

«Когда впервые приехал в Европу, мне было непросто адаптироваться к новым условиям. Однако спустя некоторое время я понял, что это то место, где могу осуществить свою мечту. Знал, что не упущу свой шанс.

Мне хотелось проявить свою уникальность. У меня был план перейти в «Сити», оказать влияние на игру команды и затем, возможно, стать легендой», - сказал Туре.

Напомним, Яя Туре защищал цвета «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. В рамках АПЛ он провел 230 матчей. С командой хавбек трижды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также одержал 3 победы в Кубке лиги.

Напомним, ранее Яя Туре назначен тренером юношеской команды «Тоттенхэма».

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Источник Sky Sports
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