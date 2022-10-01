Украина. Премьер лига01 октября 2022, 14:14 | Обновлено 01 октября 2022, 14:43
204
0
Львов – Днепр-1. Довбик и Пихаленок выйдут в основе
Команды сыграют в пятом туре УПЛ
01 октября 2022, 14:14 | Обновлено 01 октября 2022, 14:43
204
0
Сегодня, 1 октября «Львов» в пятом туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Львов»: Пономаренко, Крушинский, Муравский, Бусько, Вовкун, Васильев, Грисьо, Мильченко, Ныч, Бугай
«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Адамюк, Сваток, Минго, Бабченко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Довбик
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 01 октября 2022, 02:40 0
Сергей Семенов и Аита Гаспарин узаконили свои отношения
Баскетбол | 01 октября 2022, 11:19 2
В финале американки победили команду Китая
Футбол | 01.10.2022, 08:35
Футбол | 01.10.2022, 12:40
Футбол | 30.09.2022, 19:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.09.2022, 19:59 5
30.09.2022, 11:20 2
30.09.2022, 17:27 36
29.09.2022, 11:00 8
30.09.2022, 01:55 1
29.09.2022, 12:03 6
Баскетбол
30.09.2022, 02:42