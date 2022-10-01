Львов – Днепр-1. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Сегодня, 1 октября «Львов» в пятом туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Пономаренко, Крушинский, Муравский, Бусько, Вовкун, Васильев, Грисьо, Мильченко, Ныч, Бугай

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Адамюк, Сваток, Минго, Бабченко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Довбик