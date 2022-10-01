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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 14:14 | Обновлено 01 октября 2022, 14:43
204
0

Львов – Днепр-1. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Команды сыграют в пятом туре УПЛ

01 октября 2022, 14:14 | Обновлено 01 октября 2022, 14:43
204
0
Львов – Днепр-1. Довбик и Пихаленок выйдут в основе
СК Днепр-1. Артем Довбик

Сегодня, 1 октября «Львов» в пятом туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Пономаренко, Крушинский, Муравский, Бусько, Вовкун, Васильев, Грисьо, Мильченко, Ныч, Бугай

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Адамюк, Сваток, Минго, Бабченко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Довбик

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Львов Днепр-1 Львов - Днепр-1 Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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