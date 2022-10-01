Украина. Премьер лига01 октября 2022, 13:30 | Обновлено 01 октября 2022, 13:31
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ХАВИ: «Бускетс остается ключевым игроком Барселоны»
Наставник «Барселоны» – о будущем полузащитника команды
01 октября 2022, 13:30 | Обновлено 01 октября 2022, 13:31
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о будущем полузащитника команды Серхио Бускетса:
«Бускетс публично заявил, что он ничего не решил на счет своего будущего. Он примет решение в конце сезона. Для меня Бускетс остается ключевым игроком «Барселоны».
Контракт Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось о том, что хавбек может перейти в МЛС.
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