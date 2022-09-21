Бускетс не намерен продлевать контракт с Барселоной. Хочет уехать в МЛС

По информации СМИ, полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от варианта подписания нового контракта с каталонцами.

Текущий договор истекает летом 2023 года, но игрок дал понять клубу, что ему нужен новый вызов в карьере. Скорее всего, Бускетс покинет Европу.

Сообщается, что хавбек нацелен на переезд в МЛС, а главным претендентом является «Интер» Майами.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел 5 матчей.