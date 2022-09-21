Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бускетс не намерен продлевать контракт с Барселоной. Хочет уехать в МЛС
Испания
21 сентября 2022, 15:11 |
295
0

Бускетс не намерен продлевать контракт с Барселоной. Хочет уехать в МЛС

Летом игрок, скорее всего, сменит команду

21 сентября 2022, 15:11 |
295
0
Бускетс не намерен продлевать контракт с Барселоной. Хочет уехать в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от варианта подписания нового контракта с каталонцами.

Текущий договор истекает летом 2023 года, но игрок дал понять клубу, что ему нужен новый вызов в карьере. Скорее всего, Бускетс покинет Европу.

Сообщается, что хавбек нацелен на переезд в МЛС, а главным претендентом является «Интер» Майами.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел 5 матчей.

По теме:
Питер КРАУЧ: «Сток Сити были единственными, кто мог обыграть Барселону»
Барселона, Челси, Арсенал сойдутся за хавбека Астон Виллы. Цена — € 46 млн
ПЕДРИ: «Игра с Левандовски – большая гордость»
Барселона Серхио Бускетс Интер Майами
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
Футбол | 20 сентября 2022, 16:18 20
УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов

По словам Андрея Павелко, УАФ оплатит за тренера незначительный штраф

путин объявил частичную мобилизацию на россии
Война | 21 сентября 2022, 09:38 16
путин объявил частичную мобилизацию на россии
путин объявил частичную мобилизацию на россии

Решение о принято якобы из-за обстрелов регионов, которые граничат с Украиной

ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
Другие виды | 20.09.2022, 21:15
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Футбол | 20.09.2022, 17:38
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Источник: Динамо предлагало 2 миллиона евро за нападающего Сент-Этьена
Футбол | 21.09.2022, 09:20
Источник: Динамо предлагало 2 миллиона евро за нападающего Сент-Этьена
Источник: Динамо предлагало 2 миллиона евро за нападающего Сент-Этьена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
20.09.2022, 07:40 13
Футбол
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
19.09.2022, 21:50 13
Футбол
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
20.09.2022, 21:10
Теннис
Прометей не планирует участвовать в чемпионате Украины 2022/23
Прометей не планирует участвовать в чемпионате Украины 2022/23
20.09.2022, 14:20 2
Баскетбол
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
19.09.2022, 17:31 10
Футбол
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
20.09.2022, 23:05 5
Бокс
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
20.09.2022, 12:38 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности