Испания21 сентября 2022, 15:11 |
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Бускетс не намерен продлевать контракт с Барселоной. Хочет уехать в МЛС
Летом игрок, скорее всего, сменит команду
21 сентября 2022, 15:11 |
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По информации СМИ, полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от варианта подписания нового контракта с каталонцами.
Текущий договор истекает летом 2023 года, но игрок дал понять клубу, что ему нужен новый вызов в карьере. Скорее всего, Бускетс покинет Европу.
Сообщается, что хавбек нацелен на переезд в МЛС, а главным претендентом является «Интер» Майами.
В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел 5 матчей.
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