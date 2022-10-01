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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Если я уйду, Манчестер Сити все равно будет идеальным»
Англия
01 октября 2022, 13:28 |
230
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Если я уйду, Манчестер Сити все равно будет идеальным»

51-летний испанский специалист уверен, что у его клуба в любом случае безоблачное будущее

01 октября 2022, 13:28 |
230
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Если я уйду, Манчестер Сити все равно будет идеальным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о перспективах манкунианского клуба.

«Если я останусь в «Манчестер Сити», все будет идеально. Если я не останусь в «Манчестер Сити», клуб все равно будет идеальным. Я знаю, насколько они сильны и насколько хороши решения, которые они принимают», - сказал Гвардиола.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда четыре раза выигрывала Английскую Премьер лигу и доходила до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Нынешний контракт 51-летнего испанского специалиста с английским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Напомним, ранее Гвардиола назвал условие для провала «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник Sky Sports
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