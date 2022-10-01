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Англия
01 октября 2022, 11:48 | Обновлено 01 октября 2022, 11:55
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Брендан РОДЖЕРС: «Владельцы Лестера доверяют мне»

Наставник «Лестера» – о своем будущем

01 октября 2022, 11:48 | Обновлено 01 октября 2022, 11:55
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Брендан РОДЖЕРС: «Владельцы Лестера доверяют мне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном увольнении:

«Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это. Я лучший человек, который это сделает. Я уверен в этом».

Контракт Роджерса с «Лестером» действует до лета 2025 года. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу АПЛ всего с 1 очком в 7 матчах.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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