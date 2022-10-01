Брендан РОДЖЕРС: «Владельцы Лестера доверяют мне»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном увольнении:

«Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это. Я лучший человек, который это сделает. Я уверен в этом».

Контракт Роджерса с «Лестером» действует до лета 2025 года. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу АПЛ всего с 1 очком в 7 матчах.