Англия01 октября 2022, 11:48 | Обновлено 01 октября 2022, 11:55
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Брендан РОДЖЕРС: «Владельцы Лестера доверяют мне»
Наставник «Лестера» – о своем будущем
01 октября 2022, 11:48 | Обновлено 01 октября 2022, 11:55
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном увольнении:
«Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это. Я лучший человек, который это сделает. Я уверен в этом».
Контракт Роджерса с «Лестером» действует до лета 2025 года. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу АПЛ всего с 1 очком в 7 матчах.
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