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  4. Роджерса могут уволить из Лестера после следующего матча
Англия
30 сентября 2022, 15:41 |
230
0

Роджерса могут уволить из Лестера после следующего матча

Поединок с «Ноттингем Форест» может стать последним

30 сентября 2022, 15:41 |
230
0
Роджерса могут уволить из Лестера после следующего матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

В понедельник, 3 октября «Лестер» в девятом туре АПЛ примет «Ноттингем Форест». Этот матч может стать последним на посту главного тренера «Лисов» для Брендана Роджерса.

Руководство «Лестера» недовольно провальным стартом сезона для команды. К тому же, на матч должен прибыть владелец клуба Айяватт Шриваддханапрабха.

На данный момент «Лестер» с 1 очком в 7 матчах занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года.

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Источник The Telegraph
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