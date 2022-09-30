Роджерса могут уволить из Лестера после следующего матча
Поединок с «Ноттингем Форест» может стать последним
В понедельник, 3 октября «Лестер» в девятом туре АПЛ примет «Ноттингем Форест». Этот матч может стать последним на посту главного тренера «Лисов» для Брендана Роджерса.
Руководство «Лестера» недовольно провальным стартом сезона для команды. К тому же, на матч должен прибыть владелец клуба Айяватт Шриваддханапрабха.
На данный момент «Лестер» с 1 очком в 7 матчах занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года.
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