Роджерса могут уволить из Лестера после следующего матча

В понедельник, 3 октября «Лестер» в девятом туре АПЛ примет «Ноттингем Форест». Этот матч может стать последним на посту главного тренера «Лисов» для Брендана Роджерса.

Руководство «Лестера» недовольно провальным стартом сезона для команды. К тому же, на матч должен прибыть владелец клуба Айяватт Шриваддханапрабха.

На данный момент «Лестер» с 1 очком в 7 матчах занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года.