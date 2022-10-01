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01.10.2022 13:00 - : -
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Украина. Вторая лига
01 октября 2022, 10:30 | Обновлено 01 октября 2022, 10:37
89
0

Нива Б – Кремень-2, Хуст – Чайка, Нива В – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 1 октября

01 октября 2022, 10:30 | Обновлено 01 октября 2022, 10:37
89
0
Нива Б – Кремень-2, Хуст – Чайка, Нива В – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Нива Винница

1 октября проходят матчи 5-го тура во Второй лиге.

Вторая лига, 5-й тур, 1 октября

  • 13:00. Нива Бузовая – Кремень-2 Кременчуг
  • 13:00. Хуст – Чайка Петропавловская Борщаговка
  • 14:00. Нива Винница – Звягель Новоград-Волынский

13:00. Нива Бузовая – Кремень-2

13:00. Хуст – Чайка

14:00. Нива Винница – Звягель

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Источник Sport.ua
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