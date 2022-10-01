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Украина. Вторая лига01 октября 2022, 10:30 | Обновлено 01 октября 2022, 10:37
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Нива Б – Кремень-2, Хуст – Чайка, Нива В – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 1 октября
01 октября 2022, 10:30 | Обновлено 01 октября 2022, 10:37
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1 октября проходят матчи 5-го тура во Второй лиге.
Вторая лига, 5-й тур, 1 октября
- 13:00. Нива Бузовая – Кремень-2 Кременчуг
- 13:00. Хуст – Чайка Петропавловская Борщаговка
- 14:00. Нива Винница – Звягель Новоград-Волынский
13:00. Нива Бузовая – Кремень-2
13:00. Хуст – Чайка
14:00. Нива Винница – Звягель
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