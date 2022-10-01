Украина. Премьер лига01 октября 2022, 10:14 | Обновлено 01 октября 2022, 10:17
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Львов – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 октября в 15:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги
01 октября 2022, 10:14 | Обновлено 01 октября 2022, 10:17
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1 октября в 15:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Львов – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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