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Чемпионат Украины
Львов
01.10.2022 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 10:14 | Обновлено 01 октября 2022, 10:17
312
0

Львов – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 октября в 15:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2022, 10:14 | Обновлено 01 октября 2022, 10:17
312
0
Львов – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

1 октября в 15:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ.

Львов – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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