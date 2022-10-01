01.10.2022 16:00 - : -
Украина. Первая лига01 октября 2022, 09:15 |
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Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 1 октября в 15:30
01 октября 2022, 09:15 |
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В субботу, 1 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
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