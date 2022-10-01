Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Карпаты Львов
01.10.2022 16:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 октября 2022, 09:15 |
70
0

Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 1 октября в 15:30

01 октября 2022, 09:15 |
70
0
Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 1 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

По теме:
Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Диназ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Карпаты Львов Прикарпатье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Футбол | 30 сентября 2022, 10:15 14
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал

Нассер Аль-Хелаифи фигурирует в деле о похищении людей и вымогательстве

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Шахтер
Футбол | 01 октября 2022, 03:45 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Шахтер

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Война | 30.09.2022, 17:27
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Футбол | 30.09.2022, 11:03
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника
Футбол | 30.09.2022, 21:24
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 22-летнего украинского полузащитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
29.09.2022, 10:29
Бокс
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
30.09.2022, 11:20 2
Футбол
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
29.09.2022, 11:00 8
Футбол
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
29.09.2022, 20:43 7
Футбол
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
30.09.2022, 18:58 5
Футбол
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
29.09.2022, 18:00
MMA
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
30.09.2022, 19:59 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности