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Чемпионат Украины
Ингулец
01.10.2022 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 08:53 | Обновлено 01 октября 2022, 09:09
90
0

Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 октября в 13:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2022, 08:53 | Обновлено 01 октября 2022, 09:09
90
0
Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава. Виктор Скрипник

1 октября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Ворскла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НТК им. В. Банникова.

Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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