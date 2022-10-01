Украина. Премьер лига01 октября 2022, 08:53 | Обновлено 01 октября 2022, 09:09
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Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 октября в 13:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги
01 октября 2022, 08:53 | Обновлено 01 октября 2022, 09:09
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1 октября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Ворскла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НТК им. В. Банникова.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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