1 октября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Ворскла».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НТК им. В. Банникова.

Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.