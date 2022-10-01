01.10.2022 17:00 - : -
Украина. Премьер лига01 октября 2022, 07:45 | Обновлено 01 октября 2022, 08:10
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Металлист – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 октября в 17:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги
01 октября 2022, 07:45 | Обновлено 01 октября 2022, 08:10
51
0
1 октября в 17:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и FootballHub на YouTube.
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