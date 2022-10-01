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Металлист
01.10.2022 17:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 07:45 | Обновлено 01 октября 2022, 08:10
51
0

Металлист – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 октября в 17:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2022, 07:45 | Обновлено 01 октября 2022, 08:10
51
0
Металлист – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

1 октября в 17:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

Металлист – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и FootballHub на YouTube.

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Источник Sport.ua
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