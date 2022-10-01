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  4. Валерий ФЕДОРЧУК: «Классные впечатления от игры на новом стадионе»
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 05:38 |
202
0

Валерий ФЕДОРЧУК: «Классные впечатления от игры на новом стадионе»

Полузащитник «Руха» прокомментировал результативную ничью с «Вересом»

01 октября 2022, 05:38 |
202
0
Валерий ФЕДОРЧУК: «Классные впечатления от игры на новом стадионе»
ФК Рух. Валерий Федорчук

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук прокомментировал результат поединка с ровенским «Вересом» (2:2).

«Классные впечатления от игры на новом стадионе. Хорошо, что у нас в стране, несмотря на войну, открываются новые арены. Конечно, мы всегда хотим побеждать, где бы мы ни играли. «Верес» идет в верхней части таблицы, поэтому мы очень сильно настраивались на этот матч. Знали, что будет трудная игра. Сегодня мы проявили характер, не опустили руки после пропущенных мячей и в конце игры показали, что пытались победить. Своей игрой мы удовлетворены, поэтому 2:2 – это закономерный результат сегодня».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов стадион Авангард Ровно Верес - Рух Валерий Федорчук
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Источник ФК Рух Львов
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