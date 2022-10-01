Юрий ПАНЬКИВ: «Второй пропущенный мяч – это моя индивидуальная ошибка»

Голкипер львовского «Руха» Юрий Панькив прокомментировал результат поединка с ровенским «Вересом» (2:2).

«Второй пропущенный мяч – это моя индивидуальная ошибка, ее нужно проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше. Я хочу попросить прощения и перед болельщиками, и перед партнерами за этот мяч. Игра была очень боевой, «Верес» – очень агрессивная команда, мотивированная. Но мне кажется, что мы больше хотели победить в сегодняшнем матче, это было видно по нашей игре».