Юрий ПАНЬКИВ: «Второй пропущенный мяч – это моя индивидуальная ошибка»
Голкипер «Руха» подвел итог матча против «Вереса»
Голкипер львовского «Руха» Юрий Панькив прокомментировал результат поединка с ровенским «Вересом» (2:2).
«Второй пропущенный мяч – это моя индивидуальная ошибка, ее нужно проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше. Я хочу попросить прощения и перед болельщиками, и перед партнерами за этот мяч. Игра была очень боевой, «Верес» – очень агрессивная команда, мотивированная. Но мне кажется, что мы больше хотели победить в сегодняшнем матче, это было видно по нашей игре».
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