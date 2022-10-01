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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 02:58 |
27
0

Вице-президент Кривбасса: «У руководства клуба полное доверие к Вернидубу»

Артем Гагарин прокомментировал разговоры об отставке наставника

01 октября 2022, 02:58 |
27
0
Вице-президент Кривбасса: «У руководства клуба полное доверие к Вернидубу»
ФК Кривбасс

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин в социальной сети прокомментировал комментарии фанатов по поводу возможного увольнения Юрия Вернидуба в случае поражения от «Зари».

«Каждый раз, читая что-то подобное, понимаю, что наверняка не стоит реагировать. Хотя, если это человек написал, и не один, значит, у общества есть запрос. Может, мы где-то в информационном поле недорабатываем? Поэтому, я все-таки отвечу!

Это точно не последний матч Вернидуба! Никто в «Кривбассе» даже гипотетически не рассматривает игру с «Зарей» в этом контексте. Это просто очередной поединок чемпионата, очередной шаг на нашем длинном пути. Сейчас есть полное доверие к Юрию Николаевичу со стороны руководства клуба, полное понимание, что мы делаем, куда двигаемся, как развиваемся и каких целей мы хотим достичь. Эти цели не изменялись – мы строим новый футбольный клуб «Кривбасс». При всех трудностях!»

Матч «Заря» – «Кривбасс» состоится в воскресенье.

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Юрий Вернидуб Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск
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