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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Первый тайм мы провалили. Это моя вина»
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 02:22 |
66
0

Ярослав ВИШНЯК: «Первый тайм мы провалили. Это моя вина»

Наставник «Колоса» – про поражение от «Металлиста 1925»

01 октября 2022, 02:22 |
66
0
Ярослав ВИШНЯК: «Первый тайм мы провалили. Это моя вина»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение в матче против «Металлиста 1925» со счетом 0:2.

«Получилось два разных тайма, я думаю, все это видели. Первый тайм мы провалили, можно сказать. Возможно, мы остались в такой легкой подготовке и эйфории, что находимся на первом месте после четырех туров и это вполне моя вина. Я не смог донести футболистам то, за счет чего мы добиваемся и добились результата в предыдущих играх. И сегодня мы не продемонстрировали те качества, которые должны показывать».

Напомним, что с середины первого тайма «Колос» играл в большинстве.

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Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос Ярослав Вишняк
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Источник ФК Колос Ковалевка
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