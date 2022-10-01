Ярослав ВИШНЯК: «Первый тайм мы провалили. Это моя вина»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение в матче против «Металлиста 1925» со счетом 0:2.

«Получилось два разных тайма, я думаю, все это видели. Первый тайм мы провалили, можно сказать. Возможно, мы остались в такой легкой подготовке и эйфории, что находимся на первом месте после четырех туров и это вполне моя вина. Я не смог донести футболистам то, за счет чего мы добиваемся и добились результата в предыдущих играх. И сегодня мы не продемонстрировали те качества, которые должны показывать».

Напомним, что с середины первого тайма «Колос» играл в большинстве.