Защитник Ингульца: «Хочу играть в сборной Азербайджана»

Азербайджанский защитник «Ингульца» Дмитрий Нагиев поделился мнением с о нынешнем состоянии своей команды и возможного вызова в национальную сборную.

«Рад, что в Украине стартовал и продолжается чемпионат, несмотря на всю ситуацию. Я выходил на поле во всех матчах команды, стараясь помогать ей. Конечно, мы ожидали набрать больше очков, но все еще впереди. Будем усерднее работать и стараться побеждать. Из-за матчей сборных возникла пауза в чемпионате, и мы хорошо провели подготовку за этот период. Сейчас главная цель – добывать результат. Хотел бы играть в сборной Азербайджана. Может, если мой клуб будет добиваться лучших результатов, то я получу вызов в «милли». Увидим, как будет. Верю, что вскоре и меня пригласят в сборную».

В субботу «Ингулец» в Киеве сыграет с «Ворсклой» в рамках 5 тура Украинской Премьер-лиги.