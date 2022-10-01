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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 01:39 | Обновлено 01 октября 2022, 02:01
102
0

Защитник Ингульца: «Хочу играть в сборной Азербайджана»

Дмитрий Нагиев ждет вызов в свою национальную сборную

01 октября 2022, 01:39 | Обновлено 01 октября 2022, 02:01
102
0
Защитник Ингульца: «Хочу играть в сборной Азербайджана»
ФК Ингулец. Дмитрий Нагиев (справа)

Азербайджанский защитник «Ингульца» Дмитрий Нагиев поделился мнением с о нынешнем состоянии своей команды и возможного вызова в национальную сборную.

«Рад, что в Украине стартовал и продолжается чемпионат, несмотря на всю ситуацию. Я выходил на поле во всех матчах команды, стараясь помогать ей. Конечно, мы ожидали набрать больше очков, но все еще впереди. Будем усерднее работать и стараться побеждать. Из-за матчей сборных возникла пауза в чемпионате, и мы хорошо провели подготовку за этот период. Сейчас главная цель – добывать результат. Хотел бы играть в сборной Азербайджана. Может, если мой клуб будет добиваться лучших результатов, то я получу вызов в «милли». Увидим, как будет. Верю, что вскоре и меня пригласят в сборную».

В субботу «Ингулец» в Киеве сыграет с «Ворсклой» в рамках 5 тура Украинской Премьер-лиги.

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Источник Azerisport.com
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