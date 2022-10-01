Атлетик – Альмерия – 4:0. Ворвались в топ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги
Вчера, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Альмерией».
У себя на поле «Атлетик» из Бильбао уверенно переиграл «Альмерию» со счетом 4:0. Дублем отметился Иньяки Уильямс. Сейчас «Атлетик» находится на 3 месте в таблице Ла Лиги, имея в своем активе 16 очков после 7 туров.
Чемпионат Испании по футболу. 7-й тур
Ла Лига. 30 сентября
«Атлетик» – «Альмерия» – 4:0
Голы: Уильямс, 10, 62, Санчет, 17, Весга, 84 (пен.)
Смотрите видео голов и обзор матча:
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