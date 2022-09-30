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ATP
30 сентября 2022, 23:10 |
88
0

Джокович уверенно идет за титулом в Израиле

Сербский теннисист обыграл Вашека Поспишила

30 сентября 2022, 23:10 |
88
0
Джокович уверенно идет за титулом в Израиле
Instagram. Новак Джокович

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия, ATP 7) выиграл матч 1/4 финала на турнире в Тель-Авиве (Израиль) у Вашека Поспишила (Канада, АТР 149).

АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/4 финала

Новак Джокович – Вашек Поспишил – 7:6 (7:5), 6:3

Далее Новак сыграет с игроком из рф Романом Сафиуллиным (АТР 104).

Ранее Джокович легко обыграл Пабло Андухара (Испания, ATP 115).

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Источник Sport.ua
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