ATP30 сентября 2022, 23:10 |
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Джокович уверенно идет за титулом в Израиле
Сербский теннисист обыграл Вашека Поспишила
30 сентября 2022, 23:10 |
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Экс-первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия, ATP 7) выиграл матч 1/4 финала на турнире в Тель-Авиве (Израиль) у Вашека Поспишила (Канада, АТР 149).
АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/4 финала
Новак Джокович – Вашек Поспишил – 7:6 (7:5), 6:3
Далее Новак сыграет с игроком из рф Романом Сафиуллиным (АТР 104).
Ранее Джокович легко обыграл Пабло Андухара (Испания, ATP 115).
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