Англия30 сентября 2022, 22:03 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм
Матч девятого тура АПЛ
30 сентября 2022, 22:03 |
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В субботу, 1 октября «Арсенал» в девятом туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Украина.
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч АПЛ
На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ с 18 очками в активе. «Тоттенхэм» третий с 17 баллами.
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