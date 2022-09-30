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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм
Англия
30 сентября 2022, 22:03 |
242
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм

Матч девятого тура АПЛ

30 сентября 2022, 22:03 |
242
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 октября «Арсенал» в девятом туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Украина.

«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ с 18 очками в активе. «Тоттенхэм» третий с 17 баллами.

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Источник Sport.ua
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