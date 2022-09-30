В субботу, 1 октября «Арсенал» в девятом туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Украина.

«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ с 18 очками в активе. «Тоттенхэм» третий с 17 баллами.