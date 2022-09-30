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ITF
30 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:12
310
0

Украинка поборется за трофей на 60-тысячника в Испании

Катарина Завацкая вышла в финал парного разряда

30 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:12
310
0
Украинка поборется за трофей на 60-тысячника в Испании
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вместе со своей напарницей Аленой Большовой (Испания) сыграет в финале парного разряда грунтового 60-тысячника в Испании.

ITF W60 Сан-Себастьян. Пары. Грунт. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) / Алена Большова (Испания) – Джессика Бузас Манейро (Испания) / Лейре Ромеро-Гоиез (Испания) – 6:7 (3:7), 6:2, [10:3]

В финале украинско-испанская пара сыграет с испанками Анжелой Фитой Болудой и Сулетой Де Реалес.

Ранее Завацкая не смогла выйти в полуфинал турнира в одиночном разряде.

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Катарина Завацкая Алена Большова ITF Сан-Себастьян
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Источник Sport.ua
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