Украинка поборется за трофей на 60-тысячника в Испании

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вместе со своей напарницей Аленой Большовой (Испания) сыграет в финале парного разряда грунтового 60-тысячника в Испании.

ITF W60 Сан-Себастьян. Пары. Грунт. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) / Алена Большова (Испания) – Джессика Бузас Манейро (Испания) / Лейре Ромеро-Гоиез (Испания) – 6:7 (3:7), 6:2, [10:3]

В финале украинско-испанская пара сыграет с испанками Анжелой Фитой Болудой и Сулетой Де Реалес.

Ранее Завацкая не смогла выйти в полуфинал турнира в одиночном разряде.