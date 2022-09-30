Украинка поборется за трофей на 60-тысячника в Испании
Катарина Завацкая вышла в финал парного разряда
Украинская теннисистка Катарина Завацкая вместе со своей напарницей Аленой Большовой (Испания) сыграет в финале парного разряда грунтового 60-тысячника в Испании.
ITF W60 Сан-Себастьян. Пары. Грунт. 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) / Алена Большова (Испания) – Джессика Бузас Манейро (Испания) / Лейре Ромеро-Гоиез (Испания) – 6:7 (3:7), 6:2, [10:3]
В финале украинско-испанская пара сыграет с испанками Анжелой Фитой Болудой и Сулетой Де Реалес.
Ранее Завацкая не смогла выйти в полуфинал турнира в одиночном разряде.
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