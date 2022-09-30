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WTA
30 сентября 2022, 21:12 | Обновлено 30 сентября 2022, 21:56
252
1

Определились соперницы Костюк и Снигур в квалификации к турниру в Чехии

Ястремская все таки пропустит соревнования в Остраве

30 сентября 2022, 21:12 | Обновлено 30 сентября 2022, 21:56
252
1
Определились соперницы Костюк и Снигур в квалификации к турниру в Чехии
Instagram. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 56) и Дарья Снигур (WTA 110) узнали своих соперницы в квалификации к турниру серии WTA 500 в Остраве (Чехия).

Костюк стартует с матча против Анастасии Захаровой (WTA 170), а Снигур встретится с Гарсией Перес (Испания, WTA 344).

Дарья Снигур начнет свою игру не ранее 10:00 по Киеву 1 октября, а Марта Костюк – не ранее 14:00.

Отметим, что ранее на турнир также была заявлена и Даяна Ястремская (WTA 88), но из-за проблем с кистью она не сыграет на этих соревнованиях.

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Марта Костюк Дарья Снигур WTA Острава Анастасия Захарова Даяна Ястремская
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Источник Sport.ua
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Spectra
Че за хня? Марте сразу двух рашисток подсунили..... Даша если пройдёт в финал уже будет хорошо, против Томлянович вряд-ли что-то светит.
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