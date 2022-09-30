Определились соперницы Костюк и Снигур в квалификации к турниру в Чехии
Ястремская все таки пропустит соревнования в Остраве
Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 56) и Дарья Снигур (WTA 110) узнали своих соперницы в квалификации к турниру серии WTA 500 в Остраве (Чехия).
Костюк стартует с матча против Анастасии Захаровой (WTA 170), а Снигур встретится с Гарсией Перес (Испания, WTA 344).
Дарья Снигур начнет свою игру не ранее 10:00 по Киеву 1 октября, а Марта Костюк – не ранее 14:00.
Отметим, что ранее на турнир также была заявлена и Даяна Ястремская (WTA 88), но из-за проблем с кистью она не сыграет на этих соревнованиях.
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