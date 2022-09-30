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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Не ожидал, что забью 14 голов к октябрю»
Англия
30 сентября 2022, 19:40 |
245
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Не ожидал, что забью 14 голов к октябрю»

Форвард «Манчестер Сити» доволен стартом сезона

30 сентября 2022, 19:40 |
245
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Не ожидал, что забью 14 голов к октябрю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил успешный старт сезона в составе новой команды:

«Никто не ожидал такого, это можно сказать со всей честностью. Но в то же время... Нападающий, который любит забивать, у которого уже много голов в прошлом, переходит в «Манчестер Сити». А эта команда забила 100 голов в прошлом сезоне. Конечно, я буду забивать. Это и так понятно.

Конечно, я не могу говорить такое на камеру, потому что из-за этого появится куча неправильных заголовков и все такое. Я не удивлен, что забиваю. Но я не ожидал, что забью 14 голов за «Ман Сити» еще до октября».

Ранее причины фантастической формы Холанда раскрыл наставник «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити
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Источник Goal.com
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