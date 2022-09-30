Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что причиной фантастической формы форварда «горожан» Эрлинга Холанда в начале сезона является грамотная работа клубной физиотерапевтической службы.

«Эрлинг много боролся с травмами в Дортмунде в прошлом сезоне и прибыл сюда с небольшими проблемами после несущественной операции летом. Он начал работать у нас с [физиотерапевтом] Марио [Пафунди] и другими ребятами, и благодаря им – и, конечно же, его трудовой этике – теперь Эрлинг может регулярно играть. В прошлом сезоне это было невозможно. Когда игроки могут играть большую часть времени, то знайте – это благодаря физиотерапевтам», - подчеркнул Гвардиола.

Напомним, летом «Манчестер Сити» подписал Холанда из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

На счету Эрлинга 11 забитых мячей в 7 поединках АПЛ-2022/23.