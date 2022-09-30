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Англия
30 сентября 2022, 19:03 | Обновлено 30 сентября 2022, 19:13
1449
0

Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда

Основа основ – грамотная работа физиотерапевтов

30 сентября 2022, 19:03 | Обновлено 30 сентября 2022, 19:13
1449
0
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд (слева) и Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что причиной фантастической формы форварда «горожан» Эрлинга Холанда в начале сезона является грамотная работа клубной физиотерапевтической службы.

«Эрлинг много боролся с травмами в Дортмунде в прошлом сезоне и прибыл сюда с небольшими проблемами после несущественной операции летом. Он начал работать у нас с [физиотерапевтом] Марио [Пафунди] и другими ребятами, и благодаря им – и, конечно же, его трудовой этике – теперь Эрлинг может регулярно играть. В прошлом сезоне это было невозможно. Когда игроки могут играть большую часть времени, то знайте – это благодаря физиотерапевтам», - подчеркнул Гвардиола.

Напомним, летом «Манчестер Сити» подписал Холанда из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

На счету Эрлинга 11 забитых мячей в 7 поединках АПЛ-2022/23.

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Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола Манчестер Сити медицина
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Источник Yahoo Sports
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