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  4. Иван ГЕЦКО: «Не уверен, что Ребров или Шевченко вытащат Динамо со дна»
Чемпионат Украины
30 сентября 2022, 19:42 |
647
1

Иван ГЕЦКО: «Не уверен, что Ребров или Шевченко вытащат Динамо со дна»

Бывший игрок сборной Украины уверен, что в столичном клубе большие проблемы

30 сентября 2022, 19:42 |
647
1
Иван ГЕЦКО: «Не уверен, что Ребров или Шевченко вытащат Динамо со дна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко назвал причины последних неудачных результатов киевского «Динамо».

«В киевской команде теперь очень плохой микроклимат. Много времени и сил уходит на выяснение отношений. Некоторые игроки горят желанием вырваться в иностранные клубы, но «Динамо» их не отпускает. Отношения тренера с игроками далеко не дружеские. И не факт, что Мирче Луческу в ближайшее время удастся все это поправить. На этом фоне позволю себе спрогнозировать, что скоро мы услышим об отставке Мирчи Луческу. Другое дело, что сейчас «Динамо» некого назначить вместо этого. Можно вернуть Сергея Реброва, Андрея Шевченко, но смогут ли они вытащить команду со дна?

Если в команде не все хорошо, то можно придумать много причин. Но ведь основная проблема – в тренере и в коллективе. Видимо, Луческу немного перегнул палку, что дало трещину в его отношениях с футболистами. Игроки уже не поют оды тренеру, как это делали еще в прошлом году. Боюсь, что в «Динамо» сформировалась группировка, которая считает, что будет так, как хочет она, а не так, как хочет тренер», – сказал Гецко.

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Иван Гецко Динамо Киев Мирча Луческу Сергей Ребров Андрей Шевченко
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Источник Экспресс
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Комментарии 1
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Remark
Дно - это Иван Гецко! Или у этого пассажира память как у рыбки.
Если уж и говорить о пробитии дна (плохой игры ДК), то оно точно не при Луческу. Вспомните времена физруков Блохина и Хацкевича. П.С. Как игроки - эти люди были профи, но как тренера ноль.
Что Луческу или Гвардиола может сделать с этим составом? Усиления адекватного нет, многие были в лазарете, да и нет так уж все печально чтобы делать выводы после 1 месяца игр. У каждого есть взлеты и падения.
А этот Гецко еще предполагает, что в ДК организовалась группировка Ты посмотри сейчас на тех же игроков в сборной Украине: Караваев, Циганков, Сидорчук и т.д. И шо? Они там блещут игрой? Нет. Тогда что? Они и против Петракова свою ОПГ сделали? 
П.С. Явный спад у игроков. Все остальное - это как бабки на лавке, только слухи пускать.
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