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  4. ВИДЕО. Динамо в полном составе готовится к возобновлению сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 12:30 |
727
0

ВИДЕО. Динамо в полном составе готовится к возобновлению сезона УПЛ

Сборники вернулись в состав

30 сентября 2022, 12:30 |
727
0
ВИДЕО. Динамо в полном составе готовится к возобновлению сезона УПЛ
ФК Динамо Киев

«Динамо» после возвращения игроков сборных в полном составе готовится к возобновлению чемпионата Украины.

Недавно к тренировкам вернулись Руслан Нещерет, Денис Попов и Владислав Кулач.

Киевляне возобновят сезон УПЛ 2 октября матчем против «Миная».

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Источник Sport.ua
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