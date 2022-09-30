Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 12:30 |
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ВИДЕО. Динамо в полном составе готовится к возобновлению сезона УПЛ
Сборники вернулись в состав
30 сентября 2022, 12:30 |
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«Динамо» после возвращения игроков сборных в полном составе готовится к возобновлению чемпионата Украины.
Недавно к тренировкам вернулись Руслан Нещерет, Денис Попов и Владислав Кулач.
Киевляне возобновят сезон УПЛ 2 октября матчем против «Миная».
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