ВИДЕО. Динамо в полном составе готовится к возобновлению сезона УПЛ

«Динамо» после возвращения игроков сборных в полном составе готовится к возобновлению чемпионата Украины.

Недавно к тренировкам вернулись Руслан Нещерет, Денис Попов и Владислав Кулач.

Киевляне возобновят сезон УПЛ 2 октября матчем против «Миная».