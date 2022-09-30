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  4. Юрий ВИРТ: «Обе команды заслужили ничью»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 19:18 |
229
0

Юрий ВИРТ: «Обе команды заслужили ничью»

Тренер «Вереса» - о матче против «Руха»

30 сентября 2022, 19:18 |
229
0
Юрий ВИРТ: «Обе команды заслужили ничью»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью 2:2 с «Рухом» в пятом туре УПЛ:

«Впечатления – только положительные. Мы вернулись на родной стадион, сейчас мы дома. К величайшему сожалению - вынуждены играть без болельщиков. Но мы верим, что это изменится. Верим, что мы победим в войне.

А что касается игры, то счет 2:2 – соответствует течению событий на поле. Сегодня была равная игра, обе команды не заслуживали поражения. Мы готовились именно к такой боевой игре, к большому количеству борьбы на поле.

Первый тайм мы отыграли лучше. Лучше работали с мячом. Должен отметить, что у нас есть проблема в третьей зоне. Очень много брака и очень много беговой работы мы выполняем, возвращаясь назад после потерь.

Хотелось бы, чтобы мы лучше именно там, в третьей зоне, работали с мячом и острее атаковали. Потому что теряем мяч, бежим 80 метров назад, снова атакуем, снова бежим назад. Это проблема. Мы это знаем и будем работать над этим.

Разочарован ли я результатом? Нет. Потому что обе команды заслужили хотя бы ничью. Конечно, мы настраивались на победу, было много эмоций – первая игра все же. Но этот результат – заслуженный».

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Рух Львов Юрий Вирт Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Рух
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Источник ФК Верес
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