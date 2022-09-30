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Италия
30 сентября 2022, 18:25 |
561
0

Ювентус намерен подписать легенду Барселоны

Жорди Альба может продолжить карьеру в Италии

30 сентября 2022, 18:25 |
561
0
Ювентус намерен подписать легенду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жорди Альбе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ювентус» хочет усилить левый фланг обороны в связи со слабой формой Алекса Сандро на старте сезона. В свою очередь Альба в «Барселоне» все чаще проигрывает конкуренцию в составе Алехандро Бальде.

Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года. Ранее уже сообщалось о том, что «Барселона» может продать ряд игроков из-за финансовых проблем.

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Источник Tuttosport
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