Ювентус намерен подписать легенду Барселоны

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жорди Альбе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ювентус» хочет усилить левый фланг обороны в связи со слабой формой Алекса Сандро на старте сезона. В свою очередь Альба в «Барселоне» все чаще проигрывает конкуренцию в составе Алехандро Бальде.

Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года. Ранее уже сообщалось о том, что «Барселона» может продать ряд игроков из-за финансовых проблем.