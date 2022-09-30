Италия30 сентября 2022, 18:25 |
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Ювентус намерен подписать легенду Барселоны
Жорди Альба может продолжить карьеру в Италии
30 сентября 2022, 18:25 |
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«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жорди Альбе. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Ювентус» хочет усилить левый фланг обороны в связи со слабой формой Алекса Сандро на старте сезона. В свою очередь Альба в «Барселоне» все чаще проигрывает конкуренцию в составе Алехандро Бальде.
Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года. Ранее уже сообщалось о том, что «Барселона» может продать ряд игроков из-за финансовых проблем.
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